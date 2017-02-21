Minnesota'nın Derrick Rose planı!

Adı birçok takımla anılan Knicks'in yıldızı Derrick Rose için ESPN yeni bir iddia ortaya attı! Minnesota Timberwolves, 29 yaşındaki guardı istiyor.

Sezon başında Knicks’in yolunu tutarak adından bahsettiren Derrick Rose’un New York günleri sona eriyor gibi… Knicks’te bekleneni bir türlü veremeyen yıldız guard’ın adı başka takımlarla anılmaya başlandı.

DeMarcus Cousins’ın New Orleans Pelicans’a gitmesiyle hareketlenen takas piyasasında Derrick Rose’un da adı yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. ESPN’in haberine göre, 2010-2011 yılının MVP’sini Minnesota Timberwolves istiyor! Birçok takımın Rose için devrede olduğu belirtilen haberde, Minnesota’nın listedeki en istekli takım olduğu belirtildi. İki takımın potansiyel takas senaryolarını tartıştığı ifade edildi.

Bu sezon 5 oyunculu bir takas paketiyle Knicks’e giden Derrick Rose 17.7 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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