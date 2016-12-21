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Adana ASKİ: 56 - MBK Doğuş Hastanesi: 57

Tarih21 Aralık 2016 , 21:13

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Adana ASKİ: 56 - MBK Doğuş Hastanesi: 57

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında MBK Doğuş Hastanesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 57-56 yendi.

Adana ASKİ: 56 - MBK Doğuş Hastanesi: 57

Salon: Menderes

Hakemler: Yücel Çilingir, Orkun Yurttaş, Polat Parlak

Adana ASKİ: Asena Yalçın 2, Ezgi Manlacı, Clark 12, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 7, Sujanova 2, Bentley 24, Warley 7, Tuğçe Murat 2

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 6, Ecem Güler, Melis Talay, Rana Derin 4, Malashenko 14, Gülşah Akkaya 8, Faulkner 20, Moss 5

1. Periyot: 11-20 

Devre: 29-36

3. Periyot: 45-48

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