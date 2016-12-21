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Fenerbahçe rahat kazandı

Tarih21 Aralık 2016 , 21:44

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Fenerbahçe rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe, Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 92-58 yendi.

Fenerbahçe: 92 - Tosyalı Toyo Osmaniye: 58

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Musa Kazım Çetin, Mehmet Onur Sönmez

Fenerbahçe: Esra Ural 18, Tuğçe Canıtez 2, Melisa Korkmaz 10, Lavender 24, Verameyenka 7, Melis Gülcan 9, Stricklen 5, Quigley 4, Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Merve Arı 2

Tosyalı Toyo Osmaniye: Engelman 20, Williams 12, Nazlı Bircan Gökdemir 11, Saadet Aksu Keskin 7, Harika Gözde Eldaş 4, Büşra Akgün 2, Burcu Eraş 2

1. Periyot: 32-18

Devre: 45-31

3. Periyot: 69-46

 

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