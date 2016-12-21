Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic, karşılaşmaya kötü başlamalarının mağlubiyete neden olduğunu ifade etti.

Bellona AGÜ'nün iyi bir takım olduğunu dile getiren Maljkovic, "İlk 10 dakika, maçın kazananını belli etti. İlk periyottaki skordan sonra geri gelemedik. Ayrıca bugün kötü şut yüzdemiz vardı. Zorlu bir atmosferde, çok zor bir karşılaşma oynadık. Tabii ki bu bir bahane değil. Maça çok geç giriş yaptık. Artık önümüzdeki maça bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.