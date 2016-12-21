Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray'ı 60-56 yenerek önemli bir zafer elde etiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, çok önemli bir maçı kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Karşımızda bu ligin lideri, değerli bir takım vardı. Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyum. Daha iyi olabilirdik ama çok hata yaptık. Bu hataları oturup konuşmamız lazım. Galatasaray çok iyi bir takım. Oynadıkları basketbol çok güzel ve çok doğru. Bugün maça çok akıllı başladık ve onun avantajını bütün karşılaşma boyunca kullanabildik. Galibiyeti önemli bir zafer olarak görüyorum. Lara Sanders'ın olmadığı bir dönemde kaybetmeden ilerlemek bizim için çok önemli. Ocak, şubat ayında daha farklı bir takım haline geleceğiz."