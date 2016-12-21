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Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi'ni farklı geçti

Tarih21 Aralık 2016 , 21:18

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Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi'ni farklı geçti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 102-72 yendi.

İstanbul Üniversitesi: 72 - Yakın Doğu Üniversitesi: 102

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Şeyhmus Melek

İstanbul Üniversitesi: Cado 23, Şaziye İvegün Üner 20, White 5, Gizem Yavuz 5, Hooper 13, İlayda Güner 6, Didem Nakaş, Ayşe Okul, Özlem Yenidünya

Yakın Doğu Üniversitesi: Carson 21, Vandersloot 23, Olcay Çakır Turgut 7, Eldebrink 9, Holingsvorth 22, Bahar Çağlar 5, Robinson 9, Duygu Fırat 4, Gizem Başaran 2, Berfin Satır, Emine Koç

1. Periyot: 15-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 56-67

5 faulle çıkan: 36.43 Cado (İstanbul Üniversitesi)

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