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Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi'ni farklı geçti
21 Aralık 2016 , 21:18
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- İstanbul Üniv. BGD
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 102-72 yendi.
İstanbul Üniversitesi: 72 - Yakın Doğu Üniversitesi: 102
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Şeyhmus Melek
İstanbul Üniversitesi: Cado 23, Şaziye İvegün Üner 20, White 5, Gizem Yavuz 5, Hooper 13, İlayda Güner 6, Didem Nakaş, Ayşe Okul, Özlem Yenidünya
Yakın Doğu Üniversitesi: Carson 21, Vandersloot 23, Olcay Çakır Turgut 7, Eldebrink 9, Holingsvorth 22, Bahar Çağlar 5, Robinson 9, Duygu Fırat 4, Gizem Başaran 2, Berfin Satır, Emine Koç
1. Periyot: 15-25
Devre: 34-46
3. Periyot: 56-67
5 faulle çıkan: 36.43 Cado (İstanbul Üniversitesi)
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- İstanbul Üniv. BGD
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