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Beşiktaş Adana'da güldü

Tarih24 Aralık 2016 , 16:05

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Beşiktaş Adana'da güldü

Bilyoner.com Kadınlar Ligi 10.hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Botaş'ı 72-41 mağlup ederek 5.galibiyetini alırken rakibi Botaş'da 5.mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş'ta Zellous 19 sayı 4 ribaunt 6 asist, Stokes 14 sayı 16 ribaunt ile oynadı. Ev sahibi ekipte Lacy 12 sayı 4 ribauntluk katkı verdi.

Basketdergisi

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