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Beşiktaş Adana'da güldü
24 Aralık 2016 , 16:05
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- Basketbol
- TKBL
- Beşiktaş
- Adana Botaş
Bilyoner.com Kadınlar Ligi 10.hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Botaş'ı 72-41 mağlup ederek 5.galibiyetini alırken rakibi Botaş'da 5.mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş'ta Zellous 19 sayı 4 ribaunt 6 asist, Stokes 14 sayı 16 ribaunt ile oynadı. Ev sahibi ekipte Lacy 12 sayı 4 ribauntluk katkı verdi.
Basketdergisi
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- Basketbol
- TKBL
- Beşiktaş
- Adana Botaş
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