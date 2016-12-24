Galatasaray geriden geldi

Galatasaray: 64 - Adana ASKİ: 59

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sertan Kırklar, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Elçikoca

Galatasaray: Işıl Alben 9, Pınar Demirok 6, Deniz Çobanoğlu, Papova 15, Jefferson 12, Cansu Köksal 4, Anderson 18

Adana ASKİ: Asena Yalçın 5, Clark 11, Sujanova 6, Bently 12, Warley 22, Kübra Erat 3, Sanem Gamze Zeren, Ezgi Manlacı, Tuğçe Murat

1. Periyot: 10-18

Devre: 28-35

3. Periyot: 45-53

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10.hafta mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Aski’yi 64-59’luk skorla mağlup etti ve 8.galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın önemli bölümünü önde götüren konuk ekip, son çeyrekte rakibine yakalanırken, Galatasaray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan da 64-59 galip ayrıldı.

Ev sahibi Galatasaray’da Yvonne Anderson 18 sayı – 5 ribaund – 6 ribaund ve Mariya Papova 15 sayı – 7 ribaund ile maçı noktaladı.

Adana Aski’de ise Avery Warley 22 sayı – 12 ribaund üretti.

Öte yandan, sarı-kırmızılı oyuncular Eda Şahin, Astou Traore ve Kristine Vitola'nın, hastalıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadıkları duyuruldu.