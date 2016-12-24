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Girne Üniversitesi: 68 - Bellona AGÜ: 77

Tarih24 Aralık 2016 , 17:25

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Girne Üniversitesi: 68 - Bellona AGÜ: 77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 77-68 yendi.

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç 

Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic 11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül    

Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11, Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz 

1. Periyot: 19-24

Devre: 44-51

3. Periyot: 61-66

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