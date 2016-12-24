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Tosyalı T. Osmaniye: 68 - Hatay BB: 78
24 Aralık 2016 , 16:17
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay B. Belediyespor, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 78-68 yendi.
Salon: Tosyalı
Hakemler: Tahsin Kuzu, Şeyhmus Melek, Ali Köseoğlu
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 28, Gözde Eldaş 7, Aysu Keskin 12, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Engelman 13, Büşra Akgün
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 26, Popovic 5, Snytsina 4, Devran Tanaçan Bostancı 2, Bahar Öztürk 30, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 9
1. Periyot: 14-25
Devre: 33-46
3. Periyot: 54-65
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