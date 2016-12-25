İstanul Üniversitesi, Mersin'i rahat geçti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 73-54 yendi.

Ev sahibi takımda Cado 17 sayı, Hooper 17 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol aldı. Kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Mersin Büyükşehir Belediyesporlu Eldebrink, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda Nevin Kristen Vatansever ise 17 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Bu skorla İstanbul Üniversitesi ligdeki 5. galibiyetini alırken, Mersin Büyükşehir Belediyespor 6. kez mağlup oldu.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Tekin Özübir, Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek

İstanbul Üniversitesi: Şaziye İvegin Üner 14, White 12, Ayşe Okul 1, Didem Nakaş 1, Gizem Yavuz 10, İlayda Güner, Özlem Yenidünya, Cado 18, Hooper 17

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 20, Gökçe Doğan, Nilay Kartaltepe 4, Fahriye Bayraktar 3, Petronyte 6, Nazlıcan Ölçek 2, Görkem Ertaş 2, Nevin Kristen Vatansever 17

1. Periyot: 20-9

Devre: 31-28

3. Periyot: 51-38