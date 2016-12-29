Potada dev derbi!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek derbi karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Derbi karşılaşması öncesi ligde 9 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 3. sırada yer alıyor.