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Potada dev derbi!
29 Aralık 2016 , 11:10
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek derbi karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Derbi karşılaşması öncesi ligde 9 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 3. sırada yer alıyor.
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