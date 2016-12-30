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Adana Aski evinde galip

Tarih30 Aralık 2016 , 20:18

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Adana Aski evinde galip

Adana ASKİ: 82 - Girne Üniversitesi: 76

Salon: Menderes

Hakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ali Köseoğlu

Adana ASKİ: Asena Yalçın 7, Ezgi Manlacı, Clark 19, Sanem Gamze Zeren 4, Kübra Erat 14, Sujanova 2, Bentley 24, Warley 12, Tuğçe Murat

Girne Üniversitesi: Safiye Simay Karaman 9, Deniz Aygün, Özge Yavaş 3, Knezevic 5, Krivacevic 20, Betül Erkoyuncu, Merve Aydın, Gajic 20, Pondexter 19

1. Periyot: 27-23

Devre: 43-38

3. Periyot: 54-55

Beş faulle çıkanlar: 26.06 Sujanova (Adana ASKİ), 35.58 Krivacevic (Girne Üniversitesi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Adana ASKİ, Girne Üniversitesi'ni 82-76 yendi.

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