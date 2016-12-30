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Canik Belediyespor: 56 - İstanbul Üniversitesi: 68

Tarih30 Aralık 2016 , 20:57

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Canik Belediyespor: 56 - İstanbul Üniversitesi: 68

Canik Belediyespor: 56 - İstanbul Üniversitesi: 68

Salon: Mehmet Can Öztürk

Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi

Canik Belediyespor: Tuğba Taşçı 4, Miray Şahin Yıldırım 3, Murphy 17, Coulibaly 8, Mircheva 10, Babkina 14, Hülya Çoklar

İstanbul Üniversitesi: Şaziye İvegin Üner 6, White 17, Putnina 11, Gizem Yavuz 6, Cado 15, Hooper 13, Ayşe Okul

1. Periyot: 15-23 

Devre: 37-39

3. Periyot: 49-53


SAMSUN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında, İstanbul Üniversitesi deplasmanda Canik Belediyespor'u 68-56 yendi.

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