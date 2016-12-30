Derbide gülen taraf Fenerbahçe!

Bilyoner.com Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu ve mücadeleden 77-55 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 77 - Galatasaray: 55



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Lavender 6, Gruda 19, Quigley 17, Stricklen 3, Pelin Derya Bilgiç 9, Ayşe Cora 12, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez 4, Melisa Korkmaz, Melis Gülcan

Galatasaray: Işıl Alben 11, Jefferson 13, Pınar Demirok 4, Deniz Çolakoğlu 2, Vitola 2, Anderson 15, Cansu Köksal 6, Popova 2, İnci Güçlü, Eda Şahin, İrem Naz Topuz

1. Periyot: 17-12

Devre: 34-26

3. Periyot: 55-40

Beş faulle çıkan: 35.44 Jefferson (Galatasaray)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 22 sayı farkla 77-55 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, Lavender, Stricklen ve Gruda'nın basketleriyle 5. dakikayı 8-2 önde geçti. Işıl Alben ve Pınar Demirok'un elinden skor bulan Galatasaray, 7-0'lık seri yakaladı ve 6. dakikada 9-8 öne geçti. Gruda'nın basketiyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyreğin başında Pelin Derya Bilgiç'in 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (20-12) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Anderson ve Işıl Alben'in basketleriyle 13. dakikada farkı 1 sayıya (20-19) indirse de öne geçemedi. Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora, Esra Ural ve Gruda'nın basketleriyle etkili olan ev sahibi takım, devre arasına 34-26 üstün gitti.

Etkili oyununu üçüncü periyota da yansıtan Fenerbahçe, Quigley ve Gruda'nın basketleriyle 25. dakikayı 18 sayı farkla 50-32 önde geçti. Galatasaray, Jefferson ve Işıl Alben'in dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı kapatmaya çalışsa da Quigley ve Pelin Derya Bilgiç ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 55-40 önde bitirdi.

Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi takım, Tuğçe Canıtez, Quigley ve Ayşe Cora'nın basketleriyle 39. dakikada 27 sayılık (77-50) fark yakaladı. Kalan bölümde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, sahadan 77-55 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaunt ile tamamlayan Fenerbahçeli Gruda maçın en skorer oyuncusu olurken, sarı-lacivertli ekipte Quigley 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Galatasaray'da ise Anderson'un 15, Jefferson'un 13 ve Işıl Alben'in 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu skorla Fenerbahçe ligdeki 10. galibiyetini alırken, Galatasaray 3. kez yenildi.