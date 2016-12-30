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Mersin Büyükşehir : 76 - Tosyalı Toyo Osmaniye: 63
30 Aralık 2016 , 20:23
Mersin Büyükşehir : 76 - Tosyalı Toyo Osmaniye: 63
Salon: Edip Buran
Hakemler: Turgut Işık, Uygar Kurt, Halil Erkoç
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 2, Gökçe Doğan 7, Nilay Kartaltepe 9, Pentronyte 24, Nevin Kristen Vatansever 16, Fahriye Bayraktar 4, Henry 10, Robinson 4, Görkem Ertaş
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 7, Saadet Aysu Keskin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Bas 19, Engelman 14, Tuğçe İnöntepe 8, Büşra Akgün 5
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-30
3. Periyot: 52-44
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 76-63 yendi.
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