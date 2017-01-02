O basketbolcular orada mıydı?

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla ateş açarak içeri giren terörist yeni yılı kutlayanları taradı. Alçak saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi yaralandı.

Olay sonrası Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Chelsea Gray ve Bellona AGÜ'den Essence Carson da saldırıya uğrayan mekanın yanındaki gece kulübünde olduğu iddia edilmişti.

Gerçek ortaya çıktı

Bu iddialar kısa zamanda çok ses getirirken,kulüpten alınan bilgi ile gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Jantel Lavender ile Bellona AGÜ'lü Essence Carson'ın Reina'nın yanındaki Black mekanında olduğu ve olaydan çok önce mekandan ayrıldıkları ortaya çıktı.

Attığı tweet trafik yüzünden

Essence Carson'ın attığı "İstanbul'daki silahlı terör saldırısı nedeniyle kulüpte sıkışıp kaldık" tweeti de trafikte kalmalarından dolayı attıkları öğrenildi.

3. olarak Yakın Doğu Üniversite ekibinden Chelsea Gray'in de Lavender ve Carson'ın yanında olduğu iddia edilmişti. Yıldız basketbolcunun saldırı anında Türkiye'de olmadığı, Prag'da olduğu belirtildi.

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