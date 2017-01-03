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Avrupa'da Türk kapışması!
03 Ocak 2017 , 10:52
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
- Mersin BŞB.
Türk takımları Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, ligde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle grupta 2. sırada yer alırken, çıktığı 6 maçı da kaybeden Mersin Büyükşehir Belediyespor ise son sırada bulunuyor.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
A Grubu'nda 7. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dinamo Kursk
|6
|6
|0
|448
|388
|12
|2
|Fenerbahçe
|6
|5
|1
|426
|407
|11
|3
|ZVVZ Prag
|6
|4
|2
|447
|386
|10
|4
|Famila Schio
|6
|3
|3
|438
|427
|9
|5
|BLMA
|6
|3
|3
|380
|410
|9
|6
|Wisla Can-Pack
|6
|2
|4
|413
|416
|8
|7
|CMB Cargo Uni Györ
|6
|1
|5
|373
|454
|7
|8
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|6
|0
|6
|389
|426
|6
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
- Mersin BŞB.
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