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Avrupa'da Türk kapışması!

Tarih03 Ocak 2017 , 10:52

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Avrupa'da Türk kapışması!

Türk takımları Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle grupta 2. sırada yer alırken, çıktığı 6 maçı da kaybeden Mersin Büyükşehir Belediyespor ise son sırada bulunuyor.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

A Grubu'nda 7. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Sıra Takım Maç G M A Y Puan
1 Dinamo Kursk 6 6 0 448 388 12
2 Fenerbahçe 6 5 1 426 407 11
3 ZVVZ Prag 6 4 2 447 386 10
4 Famila Schio 6 3 3 438 427 9
5 BLMA 6 3 3 380 410 9
6 Wisla Can-Pack 6 2 4 413 416 8
7 CMB Cargo Uni Györ 6 1 5 373 454 7
8 Mersin Büyükşehir Belediyespor 6 0 6 389 426 6


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