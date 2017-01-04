Canik Belediyespor'da transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Cani̇k Beledi̇yespor, 4 basketbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ercan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikalı gard Briann January, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan 29 yaşındaki İsveçli Frida Eldebrink, Mersin Kurtuluşspor'dan 25 yaşındaki Ceren Nebioğlu ve Urla Belediyespor'dan 31 yaşındaki Ayşe Pelin Gürçavdı'yı kadrolarına kattıklarını söyledi.

Dört basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını bildiren Bayrak, "Hedeflerimiz doğrultusunda 4 oyuncuyu kadromuza kattık. Bundan sonra başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Bayrak, İsveçli oyuncu Eldebrink'in hafta sonu sahalarında oynayacakları Mersin Büyükşehir Belediyesi maçında sahada olacağını kaydetti.