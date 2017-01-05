''Dostluk kazanacak''

Özel Röportaj- Oğuzhan DELEN

Cumartesi günü oynanacak olan Adana Botaşspor ve Adana Askispor karşılaşması öncesi her iki tarafından kamuoyuna önemli mesajlar geldi. Ortak düşünce sahada mücadele tribünlerde dostluk.

"Derbinin güzelliklerini yaşayalım"

Adana Askispor koçu Kaan Artun karşılaşmanın önemine değinerek, "Bizim adımıza çok önemli bir karşılaşma. Bu derbinin kadın basketbolunda önemli bir yeri oluşmaya başladı. Bu tür maçlar basketbolun ilerlemesi adına fayda getirecektir. Çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. İnşallah hak eden taraf kazanır. Fikstür gereği son iki sezonda liginde son maçlarında denk geldi. Mart ayına kadar böyle bir maç yok. Bence Adanalı basketbolseverler bu müsabakayı kaçırmasınlar. Görsel bir şölen olacağından kuşkum yok. Tribünlerdeki herkesin heyecanla bu maçı izleyeceğinden eminim. Rakibimize başarılar diliyorum" dedi.

"Unutulmaz maçlardan biri olmalı"

Botaşsspor Koçu Ceyhun Yıldızoğlu’da maçın şölen havasında geçmesini ve şiddet içeren açıklamalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikle oyuncu performanslarının konuşulduğu bir maç olmasını diliyorum. Bu sezonun en iyi maçlarından biri olacağından şüphem yok. Bu derbiler basketbolunda seyir keyfini yerine getirmesini sağlıyor. Bizde iki Adana takımı olarak bu maçı unutulmazlar arasına sokmak istiyoruz. O yüzden sahadaki performansın yüksel olması önemli. Geçen sezon ‘Kıyamet Kopacak’ adlı bir başlık görmüştüm. Bu çok yanlış. Her iki takımda Play -Off mücadelesi veriyor. Belki 5 sene sonra şampiyonluk maçını oynayacağız. Biz iki hafta önce 23 sayıdan maç verdik ve bize yakışmadı" şeklinde konuştu.

-Kaptanlardan iddialı açıklamalar

Adana Aski kaptanı Tuğçe Murat ve Adana Botaşsspor Kaptanı Tilbe Şenyürek kazanmak adına kıyasıya bir mücadele olacağını belirttiler.

Tuğçe Murat son haftalarda çıkış içerisinde olduklarını belirterek, "Adana Aski ve Adana Botaş’da ligin en önemli takımları arasında yer alıyor. Aynı salonu kullanıyoruz ve antrenman önceleri ve sonralarında görüşüyoruz. En önemlisi iki Adana takımı mücadele edecek. Centilmence ama çekişmeli bir maç olacak. Biz Adana Aski olarak bu sezon iyi bir ivme yakaladık. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Tüm Adanalı basketbolseverlere güzel bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Hak eden kazansın"

Botaşsspor Kaptanı Tilbe Şenyürek her iki takım oyuncularının böyle maçları önemsediğini söyleyerek, "Son iki sezondur en çekişmeli maçlarımızı Adana Aski ile oynuyoruz. Yine güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takımda çok iyi hazırlanıyor. Her iki takımda sezon bittiğinde ilk 8 sıranın içinde yer almak istiyor. Her maç önemli ama bu derbinin moral açısından artı bir puanı olacaktır. Bende herkesin dileğine katılıyor ve bizlerin performansının sonucu belirleyeceğini düşünüyorum. Maç öncesinde ve maç sonunda güzel görüntülerin olacağı kanısındayım. Hak eden kazansın" diye konuştu.