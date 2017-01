''Dostluk kazanacak''

zel Rportaj- Ouzhan DELEN

Cumartesi gn oynanacak olan Adana Botaspor ve Adana Askispor karlamas ncesi her iki tarafndan kamuoyuna nemli mesajlar geldi.Ortak dnce sahada mcadele tribnlerde dostluk.

"Derbinin gzelliklerini yaayalm"

Adana Askispor kou Kaan Artun karlamann nemine deinerek, "Bizim admza ok nemli bir karlama. Bu derbinin kadn basketbolunda nemli bir yeri olumaya balad. Bu tr malar basketbolun ilerlemesi adna fayda getirecektir. kp en iyi ekilde mcadele edeceiz. nallah hak eden taraf kazanr. Fikstr gerei son iki sezonda liginde son malarnda denk geldi. Mart ayna kadar byle bir ma yok. Bence Adanal basketbolseverler bu msabakay karmasnlar. Grsel bir len olacandan kukum yok. Tribnlerdeki herkesin heyecanla bu ma izleyeceinden eminim. Rakibimize baarlar diliyorum" dedi.

"Unutulmaz malardan biri olmal"

Botasspor Kou Ceyhun Yldzoluda man len havasnda gemesini ve iddet ieren aklamalardan uzak durulmas gerektiini vurgulayarak, "ncelikle oyuncu performanslarnn konuulduu bir ma olmasn diliyorum. Bu sezonun en iyi malarndan biri olacandan phem yok. Bu derbiler basketbolunda seyir keyfini yerine getirmesini salyor. Bizde iki Adana takm olarak bu ma unutulmazlar arasna sokmak istiyoruz. O yzden sahadaki performansn yksel olmas nemli. Geen sezon Kyamet Kopacak adl bir balk grmtm. Bu ok yanl. Her iki takmda Play -Off mcadelesi veriyor. Belki 5 sene sonra ampiyonluk man oynayacaz. Biz iki hafta nce 23 saydan ma verdik ve bize yakmad"eklinde konutu.

-Kaptanlardan iddial aklamalar

Adana Aski kaptan Tue Murat ve Adana Botasspor Kaptan Tilbe enyrek kazanmak adna kyasya bir mcadele olacan belirttiler.

Tue Murat son haftalarda k ierisinde olduklarn belirterek, "Adana Aski ve Adana Botada ligin en nemli takmlar arasnda yer alyor. Ayn salonu kullanyoruz ve antrenman nceleri ve sonralarnda gryoruz. En nemlisi iki Adana takm mcadele edecek. Centilmence ama ekimeli bir ma olacak. Biz Adana Aski olarak bu sezon iyi bir ivme yakaladk. Bu k srdrmek istiyoruz. Tm Adanal basketbolseverlere gzel bir ma izletmek iin elimizden gelen her eyi yapacaz" ifadelerini kulland.

"Hak eden kazansn"

Botasspor Kaptan Tilbe enyrek her iki takm oyuncularnn byle malar nemsediini syleyerek, "Son iki sezondur en ekimeli malarmz Adana Aski ile oynuyoruz. Yine gzel bir ma olacan dnyorum. Her iki takmda ok iyi hazrlanyor. Her iki takmda sezon bittiinde ilk 8 srann iinde yer almak istiyor. Her ma nemli ama bu derbinin moral asndan art bir puan olacaktr. Bende herkesin dileine katlyor ve bizlerin performansnn sonucu belirleyeceini dnyorum. Ma ncesinde ve ma sonunda gzel grntlerin olaca kansndaym. Hak eden kazansn"diye konutu.