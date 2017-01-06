Antonija Misura İspanya'nın yolunu tuttu !

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyesi'nin sezon başında sükse yaratan transferlerinden birisi olan, basketbolunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hırvat Antonija Misura, takımdan ayrılıp İspanya ligi ekiplerinden Gernika Bizkaia'nın yolunu tuttu.

İspanyol ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşan Misura için Bizkaia koçu Maria Lopez ' İspanya'da ilk tecrübesi olacak ama onun Avrupa liglerindeki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz' açıklamasını yaptı.