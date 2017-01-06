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Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta programı

Tarih06 Ocak 2017 , 13:52

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Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta programı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 19.hafta karşılaşmaları 6-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 19.hafta karşılaşmaları 6-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Ligde 19.haftanın programı şu şekilde:

 Tarih Salon  A Takım         B Takım

06.01.2017 13:00

Caferağa Spor Salonu

İSTANBULGÜCÜ

  

-

  

MERSİN BŞB.GELİŞİM

06.01.2017 13:30

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  

-

  

KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL

06.01.2017 14:00

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

OGM ORMAN GENÇLİK

  

-

  

55 GENÇLİK

06.01.2017 14:00

Durugöl Spor Salonu

ORDUSPOR

  

-

  

T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER

06.01.2017 14:00

Arı Koleji Spor Salonu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

  

-

  

YALOVA VİP GENÇLİK

06.01.2017 16:00

Edip Buran Spor Salonu

KURTULUŞ SPOR

  

-

  

URLA BELEDİYESİ

06.01.2017 18:00

Bornova ATATÜRK Spor Salonu

BORNOVA BECKERSPOR

  

-

  

EDREMİT BLD. GÜRESPOR

06.01.2017 18:00

ATATÜRK Spor Salonu

İZMİT BELEDİYESPOR

  

-

  

FERKO ILGAZ HOTEL KBSK

06.01.2017 17:00

Mersin Üniversitesi Spor Salonu

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  

-

  

EDİRNE BLD.EDİRNESPOR

07.01.2017 14:00

Elazığ İl Özel İdare S.S.

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE

  

-

  

NEVŞEHİR HBVÜ.


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