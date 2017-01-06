- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta programı
06 Ocak 2017 , 13:52
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 19.hafta karşılaşmaları 6-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 19.hafta karşılaşmaları 6-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Ligde 19.haftanın programı şu şekilde:
|Tarih
|Salon
|A Takım
|B Takım
|
06.01.2017 13:00
|
Caferağa Spor Salonu
|
İSTANBULGÜCÜ
|
-
|
MERSİN BŞB.GELİŞİM
|
06.01.2017 13:30
|
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|
-
|
KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL
|
06.01.2017 14:00
|
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
|
OGM ORMAN GENÇLİK
|
-
|
55 GENÇLİK
|
06.01.2017 14:00
|
Durugöl Spor Salonu
|
ORDUSPOR
|
-
|
T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER
|
06.01.2017 14:00
|
Arı Koleji Spor Salonu
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|
-
|
YALOVA VİP GENÇLİK
|
06.01.2017 16:00
|
Edip Buran Spor Salonu
|
KURTULUŞ SPOR
|
-
|
URLA BELEDİYESİ
|
06.01.2017 18:00
|
Bornova ATATÜRK Spor Salonu
|
BORNOVA BECKERSPOR
|
-
|
EDREMİT BLD. GÜRESPOR
|
06.01.2017 18:00
|
ATATÜRK Spor Salonu
|
İZMİT BELEDİYESPOR
|
-
|
FERKO ILGAZ HOTEL KBSK
|
06.01.2017 17:00
|
Mersin Üniversitesi Spor Salonu
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|
-
|
EDİRNE BLD.EDİRNESPOR
|
07.01.2017 14:00
|
Elazığ İl Özel İdare S.S.
|
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE
|
-
|
NEVŞEHİR HBVÜ.
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar