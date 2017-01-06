Kayla McBride Yakın Doğu'da...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ı transfer etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından San Antonio Stars'tan transfer edilen Kayla McBride'ın, yönetim kurulu üyesi Haluk Nayman'ın da hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan, 1,80 metre boyundaki 1992 doğumlu basketbolcunun, geride kalan temmuz ayında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından tamamen iyileştiği, takımla çalışmalara da başladığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Nayman, genç ve hırslı bir oyuncuyu transfer ettiklerini belirterek, "Büyük hedefler belirledik, mücadele ettiğimiz üç kulvarda da kupalara talibiz. Çok iyi savunma yapan ve keskin bir şutu olan Kayla McBride'ı transfer etmiş olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kayla McBride ise şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sakatlığımı atlatıp tekrar sahalara dönecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak adına şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu takımın çok profesyonel bir ekipten oluştuğunu biliyorum ve yeteneklerimi Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar kazanmak adına sergilemek için sabırsızlanıyorum."