Potada haftanın programı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 14., Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne ise 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarısı, 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın programı şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Trabzonspor Medical Park (Ankara)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ (Giresun 19 Eylül)

18.00 Pınar Karşıyaka-Best Balıkesir (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

8 Ocak Pazar:

15.30 Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece (Volkswagen Arena)

16.00 Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol (Uşak Üniversitesi)

18.00 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)

20.30 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (Beşiktaş Akatlar Arena)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Tosyalı Toyo Osmaniye (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Adana ASKİ (Menderes)

15.30 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Bellona AGÜ (Caferağa)

8 Ocak Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

18.00 Girne Üniversitesi-Fenerbahçe (Mamak Belediyesi)

9 Ocak Pazartesi:

17.30 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-Acıbadem Üniversitesi (Gelişim Koleji)

14.30 Final Gençlik-Düzce Belediyespor (Final Okulları)

Yarın:

14.00 Türk Telekom-Muğla Orman (TOBB)

16.30 Petkimspor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Nesine.com Eskişehir Basket (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Bursaspor Durmazlar (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyesi Ankara DSİ (Akhisar Belediye)

18.00 Afyon Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

8 Ocak Pazar:

15.30 Bandırma Kırmızı-Pertevniyal (Banvit Kara Ali Acar)