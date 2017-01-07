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ASKİ farka koştu!

Tarih07 Ocak 2017 , 16:13

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ASKİ farka koştu!

BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76

Salon: Menderes

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan, Talat Mustafa Özdemir

BOTAŞ: Fatmanur Karakaş 5, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 4, Elif Emirtekin, Kulichova 9, Tilbe Şenyürek 20, Lacy 13, Ivankovic 2 

Adana ASKİ: Asena Yalçın 4, Ezgi Manlacı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 17, Sujanova, Bentley 23, Warley 17, Tuğçe Murat

1. Periyot: 19-17

Devre: 40-37

3. Periyot: 49-54

 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Adana ASKİ, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-53 yendi.

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