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ASKİ farka koştu!
07 Ocak 2017 , 16:13
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BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76
Salon: Menderes
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan, Talat Mustafa Özdemir
BOTAŞ: Fatmanur Karakaş 5, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 4, Elif Emirtekin, Kulichova 9, Tilbe Şenyürek 20, Lacy 13, Ivankovic 2
Adana ASKİ: Asena Yalçın 4, Ezgi Manlacı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 17, Sujanova, Bentley 23, Warley 17, Tuğçe Murat
1. Periyot: 19-17
Devre: 40-37
3. Periyot: 49-54
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Adana ASKİ, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-53 yendi.
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