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Tosyalı Toyo Osmaniye deplasmanda kazandı

Tarih07 Ocak 2017 , 16:28

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Tosyalı Toyo Osmaniye deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında  Tosyalı Toyo Osmaniye, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 79-58 yendi. 

Salon: Edip Buran 

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Süleyman Dağder Dağlı, Serdar Saraç

 MBK Doğuş Hastanesi: Snow 18, Melis Talay 5, Rana Derin 2, Malashenko 13, Moss 8, Ecem Güler, Aslı İnceer, Emel Türkyılmaz 2, Gülşah Akkaya 5, Ferda Yıldız 5

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 22, Aysu Keskin 2, Gardner 11, Bircan Gökdemir 12, Marina Baş 15, Tuğçe İnöntepe 17, Grinsven  

1. Periyot: 19-30

Devre: 27-43

3. Periyot: 42-54

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