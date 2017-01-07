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Tosyalı Toyo Osmaniye deplasmanda kazandı
07 Ocak 2017 , 16:28
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- As Osmaniye Gençlik
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 79-58 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Süleyman Dağder Dağlı, Serdar Saraç
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 18, Melis Talay 5, Rana Derin 2, Malashenko 13, Moss 8, Ecem Güler, Aslı İnceer, Emel Türkyılmaz 2, Gülşah Akkaya 5, Ferda Yıldız 5
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 22, Aysu Keskin 2, Gardner 11, Bircan Gökdemir 12, Marina Baş 15, Tuğçe İnöntepe 17, Grinsven
1. Periyot: 19-30
Devre: 27-43
3. Periyot: 42-54
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- As Osmaniye Gençlik
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