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Yakın Doğu Üniversitesi: 79 - Bellona AGÜ: 72
07 Ocak 2017 , 20:54
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Bellona AGÜ'yü 79-72 yendi.
Salon: Caferağa
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Ali Köseoğlu
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 25, Eldebrink 7, Carson 8, Robinson 10, Holingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 2, Duygu Fırat 2
Bellona AGÜ: Gray 25, Wright 16, Sinem Ataş 5, Mazic 10, Wauters 6, Ayşegül Günay 10, Dila Aşkın, Gizem Sezer
1. Periyot: 25-27
Devre: 46-50
3. Periyot: 63-60
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