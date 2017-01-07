Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Yakın Doğu Üniversitesi: 79 - Bellona AGÜ: 72

Tarih07 Ocak 2017 , 20:54

Yorum
Yakın Doğu Üniversitesi: 79 - Bellona AGÜ: 72

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Bellona AGÜ'yü 79-72 yendi.

Salon: Caferağa

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Ali Köseoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 25, Eldebrink 7, Carson 8, Robinson 10, Holingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 2, Duygu Fırat 2

Bellona AGÜ: Gray 25, Wright 16, Sinem Ataş 5, Mazic 10, Wauters 6, Ayşegül Günay 10, Dila Aşkın, Gizem Sezer

1. Periyot: 25-27

Devre: 46-50

3. Periyot: 63-60 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

me