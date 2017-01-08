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Fenerbahçe fark attı!
08 Ocak 2017 , 21:00
Girne Üniversitesi: 56 - Fenerbahçe: 76
Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün Ergün
Girne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen Çelebi
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 9, Gruda 13, Quigley 20, Stricklen 7, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 2, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural 4, Melis Gülcan 2, Melisa Korkmaz 1, Merve Arı
1. periyot: 17-23
Devre: 31-42
3. periyot: 43-55
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 76-56 yendi.
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