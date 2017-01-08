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Fenerbahçe fark attı!

Tarih08 Ocak 2017 , 21:00

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Fenerbahçe fark attı!

Girne Üniversitesi: 56 - Fenerbahçe: 76

Salon: Mamak Belediyesi 

Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün Ergün

Girne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen Çelebi 

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 9, Gruda 13, Quigley 20, Stricklen 7, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 2, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural 4, Melis Gülcan 2, Melisa Korkmaz 1, Merve Arı 

1. periyot: 17-23

Devre: 31-42

3. periyot: 43-55

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 76-56 yendi. 

 

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