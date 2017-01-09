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Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi'ni 71-65 yendi

Tarih09 Ocak 2017 , 20:05

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Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi'ni 71-65 yendi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 71-65 yendi.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Süleyman Dağder Dağlı, Fazilet Gülter

İstanbul Üniversitesi: White 23, Gizem Yavuz 12, Cado 9, Hooper 5, Putnina 8, Şaziye İvegin Üner 3, Ayşe Okul 3, Müyesser Ceyda Domaç 2, İlayda Güner

Beşiktaş: Harding 13, Zellous 10, Burcu Çiğil 9, Perovanovic 14, Stokes 20, Kübra İmren Siyahdemir, Esra Erden Atacan, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen 2, Sevgi Uzun 3

1. Periyot: 11-24

Devre: 25-38

3. Periyot: 39-54

5 faulle çıkan: 39.32 Şaziye İvegin Üner (İstanbul Üniversitesi)

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