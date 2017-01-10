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Bellona AGÜ'ye tecrübeli isim!
10 Ocak 2017 , 14:21
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi'nden milli oyuncu Şaziye İvegin Üner'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1982 doğumlu forvet oyuncusu Şaziye ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Bozbey, "Şaziye'ye başarılar diliyoruz. Milli takımın kaptanını aldığımız için mutluyuz. Şaziye ile daha da güçlendik, takımımızın gücüne güç katacak." dedi
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