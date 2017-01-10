Zellous: ''Türkiye'de korkuyorum, ayrılacağım''

Kadınlar Basketbol Ligi'nde ülkemizde forma giyen oyuncular Rodgers ve Zellous Türkiye'de yaşanan olaylardan korktuğunu açıkladı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi‘nde Beşiktaş forması giyen Shavonte Zellous ve Tosyalı Toyo Osmaniye oyuncusu Sugar Rodgers, Amerikan haber ajansı Associated Press’e açıklamalarda bulundu.

“Artık burada durmak istemiyorum”

Haberde Amerikalı oyuncuların yaşadığı sıkıntılar, terör olaylarına değinen AP, oyuncularla da konuştu. Osmaniye oyuncusu Rodgers, “2 saat uzaklıkta 17 kişinin öldüğü bir bomba saldırısını duydum ve ‘artık burda durmak istemiyorum’ diye düşündüm. Türk hükümeti bütün iletişim kanallarını kapatmıştı ve sosyal medyaya dahi erişemedim. Kimseyle iletişim kuramamak çok korkutucuydu” dedi.

“Her şey korkutucu olmaya başladı”

8 yıldır sezon aralarında Türkiye’de forma giyen Beşiktaş’lı Zellous ise artık Türkiye’de olmaktan korktuğunu belirterek, “Burda oynamak benim için bir onurdu ama bu yıl gerçekleşen her şey korkutucu olmaya başladı. Sezona girerken olanları duyunca bazı oyuncular ‘Türkiye’de oynamaya devam etmek istiyor muyum bilmiyorum’ diye düşünüyordu.” şeklinde konuştu.

“Yanlış zamanda yanlış yerde olursam ne olacak?”

30 yaşındaki Zellous yaşam tarzından memnun olmadığını söyleyerek “Spor salonuna, markete ve eve gitmekten oluşan bir hayatımız var. Bu benim yaşamak istediğim hayat değil” derken “Bombalama, silahlı saldırı gibi şiddet olaylarından daha önce hiç endişeli değildim. Ama artık ‘Burda kalmak istiyor muyum? Ya arkadaşlarımla silahlı bir saldırıda yanlış zamanda yanlış yerde olursak? Bütün WNBA oyuncuları korkuyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Kontratını İptal Etmesini Umuyor

Zellous, Türkiye’de bulunan WNBA oyuncularının mesajlaşma grubunun olduğunu ve ülkede kalmamak istediklerini hep birlikte belirttiklerini söyledi. Shavonte’nin tatil sonrası İstanbul’a son kez gelmeyi ve Beşiktaş’ın kontratını iptal etmesini umduğu öğrenildi.

(basketball.com.tr)