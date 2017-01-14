Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta mücadelesi 5 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

Her iki ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96

Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64

Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60

Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89

Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Nesine.com Eskişehir Basket: 61-82

İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediye: 80-59

Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Acıbadem Üniversitesi: 60-70

Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Türk Telekom: 73-98

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 64-57

Afyon Belediyespor-Pertevniyal: 106-70

Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 77-78