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Galatasaray çok farklı!
14 Ocak 2017 , 16:41
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- Galatasaray Odeabank
Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Abdullah Koputan, Fazilet Gülter, Hüseyin Çelik
Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2, Grinsven 13, Büşra Akgün
Galatasaray: Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vitola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8, Jefferson 24
1. Periyot: 19-25
Devre: 35-41
3. Periyot: 50-77
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi.
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- Galatasaray Odeabank
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