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Mersin BB: 67 - MBK Doğuş Hastanesi: 64
14 Ocak 2017 , 16:13
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Mersin BŞB.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Mersin derbisinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, MBK Doğuş Hastanesi'ni 67-64 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Sinem Tetik
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 8, Nilay Kartaltepe 10, Petronyte 11, Henry 8, Robinson 16, Fahriye Bayraktar, Şeyma Kutun 3, Nevin Vatansever 11
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 11, Rana Derin 5, Maleshenko 21, Mayomb 4, Moss 13, Aslı İnceer, Melis Talay 5, Emel Türkyılmaz, Gülşah Akkaya 5
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-35
3. Periyot: 48-55
Beş faulle çıkan: 39.52 Mayomb (MBK Doğuş Hastanesi)
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Mersin BŞB.
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