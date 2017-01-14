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Yakın Doğu deplasmanda güldü!

Tarih14 Ocak 2017 , 18:14

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Yakın Doğu deplasmanda güldü!

Adana ASKİ: 76 - Yakın Doğu Üniversitesi: 89

Salon: Menderes

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Taner Şerker, İsmail Binbir

Adana ASKİ: Asena Yakçın 12, Ezci Manlacı, Clark 9, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 21, Sujanova, Bentley 22, Warley 12, Tuğçe Murat

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 1, Eldebrink 10, Robinson 12, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 8, Gizem Başaran, Bride 25, Vanderslo 27, Duygu Fırat

1. Periyot: 9-27

Devre: 36-51 

3. Periyot: 56-66

Beş faulle çıkan: 34.23 Bentley (Adana ASKİ)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 89-76 yendi.

 

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