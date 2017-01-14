- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yakın Doğu deplasmanda güldü!
14 Ocak 2017 , 18:14
Adana ASKİ: 76 - Yakın Doğu Üniversitesi: 89
Salon: Menderes
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Taner Şerker, İsmail Binbir
Adana ASKİ: Asena Yakçın 12, Ezci Manlacı, Clark 9, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 21, Sujanova, Bentley 22, Warley 12, Tuğçe Murat
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 1, Eldebrink 10, Robinson 12, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 8, Gizem Başaran, Bride 25, Vanderslo 27, Duygu Fırat
1. Periyot: 9-27
Devre: 36-51
3. Periyot: 56-66
Beş faulle çıkan: 34.23 Bentley (Adana ASKİ)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 89-76 yendi.
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar