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Beşiktaş, Canik Belediyespor'u 78-73 yendi
15 Ocak 2017 , 17:17
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Canik Belediye
- Beşiktaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Canik Belediyespor'u 78-73 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Turgut Işık, Fatih Güler, Dorukhan Kalyoncu
Beşiktaş: Zellous 23, Burcu Çiğil 3, Harding 9, Perovanovic 16, Stokes 18, Kübra İmren Siyahdemir, Esra Erden Atacan 9, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun
Canik Belediyespor: Eldebrink 13, Miray Şahin Yıldırım, Hülya Çoklar 6, Murphy 22, Mircheva 10, Babkina 16, Tuğba Taşçı 6, Niray Sena Aral
1. Periyot: 25-16
Devre: 37-44
3. Periyot: 55-65
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Canik Belediye
- Beşiktaş
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