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Hatay Büyükşehir Belediyespor rahat kazandı
15 Ocak 2017 , 17:27
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Girne Üniversitesi'ni 79-61 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Mehmet Onur Sönmez
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, Snytsina 19, Hurst 9, Stankovic 1, Devran Bostancı, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz 2, Melike Oral 11
Girne Üniversitesi: Safiye Karaman 7, Deniz Aygül, Özge Yavaş 5, Knezevic 10, Krivacevic 5, Betül Erkoyuncu 4, Merve Aydın, Gajic 10, Pondexter 20
1. Periyot: 19-17
Devre: 38-31
3. Periyot: 54-43
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