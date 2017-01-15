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Hatay Büyükşehir Belediyespor rahat kazandı

Tarih15 Ocak 2017 , 17:27

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Hatay Büyükşehir Belediyespor rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Girne Üniversitesi'ni 79-61 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Mehmet Onur Sönmez

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, Snytsina 19, Hurst 9, Stankovic 1, Devran Bostancı, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz 2, Melike Oral 11

Girne Üniversitesi: Safiye Karaman 7, Deniz Aygül, Özge Yavaş 5, Knezevic 10, Krivacevic 5, Betül Erkoyuncu 4, Merve Aydın, Gajic 10, Pondexter 20

1. Periyot: 19-17

Devre: 38-31

3. Periyot: 54-43

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