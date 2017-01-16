- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İlk yarı bitti! Lider Fenerbahçe!
16 Ocak 2017 , 10:39
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada BOTAŞ'ı 64-60 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 25'e çıkararak ilk yarıyı lider tamamladı.
Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, 23 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yenerek 23 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı, 21-22 Ocak'ta yapılacak 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Ligin 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64
Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89
Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61
Puan durumu
|
Takımlar
|
O
|
G
|
M
|
A
|
Y
|
Puan
|
1
|
FENERBAHÇE
|
13
|
12
|
1
|
974
|
762
|
25
|
2
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|
13
|
10
|
3
|
1038
|
844
|
23
|
3
|
GALATASARAY
|
13
|
10
|
3
|
1006
|
858
|
23
|
4
|
BELLONA AGÜ
|
13
|
9
|
4
|
896
|
836
|
22
|
5
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|
13
|
7
|
6
|
900
|
957
|
20
|
6
|
BEŞİKTAŞ
|
13
|
7
|
6
|
880
|
877
|
20
|
7
|
BOTAŞ
|
13
|
6
|
7
|
887
|
917
|
19
|
8
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
13
|
6
|
7
|
910
|
944
|
19
|
9
|
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|
13
|
6
|
7
|
931
|
894
|
19
|
10
|
ADANA ASKİ
|
13
|
6
|
7
|
886
|
897
|
19
|
11
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|
13
|
4
|
9
|
844
|
967
|
17
|
12
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE
|
13
|
3
|
10
|
864
|
1015
|
16
|
13
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|
13
|
3
|
10
|
898
|
991
|
16
|
14
|
CANİK BELEDİYESPOR
|
13
|
2
|
11
|
834
|
989
|
15
14. hafta programı
21 Ocak Cumartesi:
14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi
15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray
16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor
22 Ocak Pazar:
15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi
16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar