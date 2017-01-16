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İlk yarı bitti! Lider Fenerbahçe!

Tarih16 Ocak 2017 , 10:39

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İlk yarı bitti! Lider Fenerbahçe!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı. 

Sarı-lacivertliler, iç sahada BOTAŞ'ı 64-60 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 25'e çıkararak ilk yarıyı lider tamamladı. 

Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, 23 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. 

Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yenerek 23 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer aldı. 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı, 21-22 Ocak'ta yapılacak 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar

Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64
Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89
Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61

 Puan durumu

 

Takımlar

O

G

M

A

Y

Puan

1

FENERBAHÇE

13

12

1

974

762

25

2

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

13

10

3

1038

844

23

3

GALATASARAY

13

10

3

1006

858

23

4

BELLONA AGÜ

13

9

4

896

836

22

5

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

13

7

6

900

957

20

6

BEŞİKTAŞ

13

7

6

880

877

20

7

BOTAŞ

13

6

7

887

917

19

8

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

13

6

7

910

944

19

9

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

13

6

7

931

894

19

10

ADANA ASKİ

13

6

7

886

897

19

11

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

13

4

9

844

967

17

12

TOSYALI TOYO OSMANİYE

13

3

10

864

1015

16

13

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

13

3

10

898

991

16

14

CANİK BELEDİYESPOR

13

2

11

834

989

15

14. hafta programı

21 Ocak Cumartesi: 

14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi
15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray
16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor 

22 Ocak Pazar: 

15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi
16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ

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