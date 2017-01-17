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Galatasaray avantaj arıyor!
17 Ocak 2017 , 10:42
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- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda B Grubu'nu Bellona AGÜ'nün ardından ikinci sırada bitiren PEAC Pecs ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, deplasmandaki mücadeleyi kazanarak, sahasında yapacağı ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Macaristan'ın Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Bu müsabakanın rövanşı, 25 Ocak Çarşamba günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
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