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Bilyoner TKBL'de naklen yayınlanacak maçlar belli oldu
20 Ocak 2017 , 17:44
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. ve 15. haftalarında dört önemli mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde, devre arasının ardından 21 Ocak Cumartesi günü normal sezonun ikinci yarısı, 14. hafta maçları ile başlayacak.
14.haftada, 21 Ocak Cumartesi günü 15:30'da oynanacak MBK Doğuş Hastanesi – Galatasaray ve 22 Ocak Pazar günü yine saat 15:30’daki Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları TRT Spor’dan naklen ekranlara gelecek.
Ligin 15 .haftasında, 28 Ocak Cumartesi günü saat 15:30’da gerçekleşecek Mersin BŞB - Galatasaray ve 29 Ocak Pazar saat 17:00 itibarı ile başlayacak olan İstanbul Üniversitesi – Fenerbahçe karşılaşmalarının heyecanı da TRT Spor'da yaşanacak.
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