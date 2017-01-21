Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Adana ASKİ: 75 - İstanbul Üniversitesi: 82

Tarih21 Ocak 2017 , 16:03

Yorum
Adana ASKİ: 75 - İstanbul Üniversitesi: 82

Adana ASKİ: 75 - İstanbul Üniversitesi: 82


Salon: Menderes

Hakemler: Ergin Sarı, Fatih Güler, Emrah Şatır

Adana ASKİ: Asena Yalçın 7, Ezgi Manlacı 6, Clark 18, Öykü Taşkın, Gamze Zeren, Kübra Erat, Sujanova 6, Bentley 23, Warley 15, Tuğçe Murat

İstanbul Üniversitesi: White 7, Ayşe Okul, Putnina 20, Gizem Yavuz 15, İlayda Güner 1, Özlem Yenidünya, Cado 20, Ceyda Domaç, Hooper 19

1. Periyot: 16-21

Devre: 37-42

3. Periyot: 55-68

5 faulle çıkan: 38.41 Kübra Erat (Adana ASKİ)


ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 82-75 yendi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

ba