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Beşiktaş rahat kazandı
21 Ocak 2017 , 18:24
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Beşiktaş
- Mersin BŞB.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 68-54 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Murat Tunç, Benhür İrcel
Beşiktaş: Zellous 24, Burcu Çiğil 4, Harding 6, Perovanovic 15, Stokes 12, Kübra İmren Siyahdemir 2, Esra Erden Atacan, Mehtap Karabilecen 2, Sevgi Uzun 3
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 19, Gökçe Doğan 2, Henry 2, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 13, Fahriye Bayraktar, Nilay Kartaltepe 2, Melike Yalçınkaya Bingül
1. Periyot: 27-12
Devre: 39-21
3. Periyot: 56-42
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Beşiktaş
- Mersin BŞB.
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