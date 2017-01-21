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Beşiktaş rahat kazandı

Tarih21 Ocak 2017 , 18:24

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Beşiktaş rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 68-54 yendi.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Murat Tunç, Benhür İrcel

Beşiktaş: Zellous 24, Burcu Çiğil 4, Harding 6, Perovanovic 15, Stokes 12, Kübra İmren Siyahdemir 2, Esra Erden Atacan, Mehtap Karabilecen 2, Sevgi Uzun 3

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 19, Gökçe Doğan 2, Henry 2, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 13, Fahriye Bayraktar, Nilay Kartaltepe 2, Melike Yalçınkaya Bingül

1. Periyot: 27-12

Devre: 39-21

3. Periyot: 56-42

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